Прокуратура защитила несовершеннолетнего орловца

29.8.2025 | 12:55 Закон и порядок, Новости

Он не получал положенную выплату.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующий факт установила прокуратура Орловского района. Туда поступило обращение местной жительницы. Выяснилось, что несовершеннолетний имел право на ежемесячную денежную выплату — «в связи с проживанием в зоне с льготным социально-экономическим статусом».

Однако после изменения места регистрации и жительства ребёнка Отделение фонда пенсионного и социального страхования России по Орловской области приняло решение о прекращении данной поддержки.

В итоге ведомство направило в суд иск. Прокуратура потребовала, чтобы за несовершеннолетним всё же признали право на выплату. Дело рассматривалось в Заводском районном суде Орла.

Требования удовлетворили. «Исполнение судебного акта находится на контроле», – добавили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»


