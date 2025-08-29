Прокуратура защитила несовершеннолетнего орловца

Он не получал положенную выплату.

Соответствующий факт установила прокуратура Орловского района. Туда поступило обращение местной жительницы. Выяснилось, что несовершеннолетний имел право на ежемесячную денежную выплату — «в связи с проживанием в зоне с льготным социально-экономическим статусом».

Однако после изменения места регистрации и жительства ребёнка Отделение фонда пенсионного и социального страхования России по Орловской области приняло решение о прекращении данной поддержки.

В итоге ведомство направило в суд иск. Прокуратура потребовала, чтобы за несовершеннолетним всё же признали право на выплату. Дело рассматривалось в Заводском районном суде Орла.

Требования удовлетворили. «Исполнение судебного акта находится на контроле», – добавили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»