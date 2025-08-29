Виновник смертельного ДТП под Кромами избежал СИЗО

По решению суда его отправили под домашний арест.

Кромской районный суд удовлетворил ходатайство руководителя Кромского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении гражданина С. Таким образом, в следственный изолятор он не попадет и будет дожидаться окончания расследования у себя дома.

Как уточнили в пресс-службе Кромского районного суда, данный граждан обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Напомним, резонансное ДТП, новость о котором стремительно разнеслась по федеральным новостным лентам, произошло 22 августа.

Согласно официальным сообщениям, в тот день на автодороге М2 «Крым» произошло столкновение автомобилей «Лада Веста» и пассажирской «ГАЗели», двигавшихся во встречных направлениях. В результате ДТП погибли четверо человек, двое из которых являлись сотрудниками УФСИН России по Орловской области. Кромским межрайонным следственным отделом по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.

«Следователем по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщила по этому поводу пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области. По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина была организована проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием в Кромском районе. «Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре. Также на контроль поставлен вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП», – сообщала пресс-служба прокуратуры региона.

