Треть выпускников медколледжа пока остаются без работы

Работу филиала медицинского колледжа обсудили в Ливнах.

Как сообщили в администрации города Ливны, на рабочем совещании у главы города прозвучал доклад о деятельности филиала №1 бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж». Об итогах работы в 2024-2025 году участников проинформировала руководитель этого учреждения Олеся Окорокова. По ее словам, по итогам выпуска 2025 года стены медицинского колледжа покинули 56 студентов, окончивших обучение по специальности «Сестринское дело».

Кстати, 11 из них завершили обучение с отличием. По полученной специальности на данный момент к работе приступили 38 выпускников колледжа. Остальные пока по специальности не работают. Причины разные. Так, два бывших студента продолжили учебу в вузе, четырех призвали на службу в армию. Еще 12 человек, как сообщается, не приступили к работе по уважительным причинам. К занятиям в новом учебном году в филиале приступят 218 студентов, в том числе 60 первокурсников.

«Прием граждан в колледж для получения среднего профессионального образования осуществлялся по заявлениям лиц на общедоступной основе, имеющих основное общее образование, на основании контрольных цифр приема, утвержденных приказом департамента образования Орловской области; по конкурсу аттестатов и психологическому тестированию, – пояснила Олеся Окорокова. – За время работы приемной комиссии было подано 109 заявлений. Их них по специальности «Лечебное дело» – 50, «Сестринское дело» – 59. Конкурс составил 1,6 и 1,9 человека на место соответственно».

К слову, на текущий момент в медицинских учреждениях Орловской области открыто 451 вакантное место для врачей-специалистов и 384 вакансии для среднего медицинского персонала. Как уже рассказывал «Орелград», в мае 2025 года губернатор Андрей Клычков предложил решать проблему кадрового дефицита с помощью организации выездных бригад. Также власти связывают определенные надежды с кадровыми программами, в том числе с федеральной программой «Земский доктор», призванной ликвидировать дефицит кадров в сельской медицине.

ИА “Орелград”