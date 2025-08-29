В Орловской области за месяц собрали 7 миллиардов рублей налогов

Областная налоговая служба раскрыла оперативные данные.

В Орловской области по итогам семи месяцев 2025 года в консолидированный бюджет РФ собрано порядка 36,5 миллиарда рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 7,1 процента, или на 2,4 миллиарда рублей. Такие оперативные данные озвучила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области. Месяцем ране ведомство сообщало, что за шесть месяцев 2025 года в регионе было собрано более 29,2 миллиарда рублей налогов, то есть только за июль удалось собрать 7,3 миллиарда рублей.

«Поступления в федеральный бюджет составили более 10,5 миллиарда рублей, что на 13,4 процента, или на 1,2 миллиарда рублей больше, чем в январе-июле прошлого года, – информирует областная налоговая служба. – В территориальный бюджет мобилизовано более 25,9 миллиардов рублей, что на 4,8 процента, или на 1,2 миллиарда рублей превышает поступления семи месяцев 2024 года».

В частности, выросли поступления в бюджет Орловской области по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогу на имущество организаций, а также по акцизам на нефтепродукты. Основным источником пополнения бюджета региона среди налоговых доходов традиционно является НДФЛ – налог на доходы физических лиц.

«Кроме того, налоговой службой как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь-июль 2025 года на территории Орловской области собрано более 20,9 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, – добавили в регионально Управлении ФНС. – По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 7,3 процента, или на 1,4 миллиарда рублей».

Ранее налоговики сообщали, что в Орловской области на 40 процентов выросли поступления от плательщиков специальных налоговых режимов. На начало июня сумма поступлений по результатам контрольной и контрольно-аналитической работы в отношении таких плательщиков составила около 49,3 миллиона рублей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 20,6 миллиона рублей. В Орловской области наиболее популярными спецрежимами являются упрощенная и патентная системы налогообложения, а также налог на профессиональный доход.

ИА “Орелград”