В Орле нетрезвая женщина порезала гостя его же ножом

Заварушка произошла в одном из общежитий Северного района.

Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенное Северным районным судом города Орла. Местную жительницу признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Как установили следствие и суд, она совершила умышленное тяжкое преступление против жизни и здоровья. Подсудимая проживает в общежитии. В тот день к ней в гости пришел ее приятель. Вместе с ним и соседями по общаге они устроились на общей кухне, где начали распивать спиртные напитки.

В какой-то момент подсудимая и ее гость поругались, причем зачинщиком выступил мужчина. Он начал оскорблять свою приятельницу, сыпал в ее адрес нецензурной бранью. Женщина защищалась только словесно. Тогда гость сначала отвесил ей болезненный подзатыльник, а когда один из участников попойки попробовал за нее заступиться, ударил и его кулаком по лицу. На этом гость не успокоился. Он ударом ноги выбил табуретку, на которой сидела подсудимая.

Она упала на пол, куда вслед за ней в драке упали гость и тот самый сосед, которого он ударил по лицу. Все трое начали бороться уже на полу. В этот момент женщина заметила нож, который выпал из кармана гостя. Сам он впоследствии пояснил, что нарезал с его помощью закуску. Подсудимая схватила нож и ударила клинком в бок гостя. Тот получил проникающее ранение, но вовремя вызванные медики спасли его жизнь.

Подсудимая также рассказала следствию, что она самостоятельно вытащила нож из туловища потерпевшего, после чего положила нож в холодильник. Там он и хранился до приезда полиции. Свою вину она признала. Потерпевший был допрошен судом. В целом он подтвердил показания своей приятельницы, не став скрывать, что причиной конфликта стала агрессия именно с его стороны.

Он также заявил, что никаких претензий к подсудимой не имеет, сожалеет о том, что спровоцировал ее на описанные действия, в настоящее время он с ней помирился. От приговора женщину это не спасло, но она избежала реального лишения свободы. Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком, в течение которого она своим поведением должна доказать исправление. Ей предстоит раз в месяц являться к силовикам для регистрации. Кроме того, ей запретили без разрешения менять постоянное место жительства.

ИА “Орелград”