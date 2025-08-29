Жительница Казани наказала рублем ливенского «блогера»

Женщина по суду взыскала с него крупную сумму денег.

Ливенский районный суд раскрыл некоторые детали процесса, в рамках которого жительница Казани судилась с индивидуальным предпринимателем из города Ливны. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подала женщина. В обоснование своих требований она указала, что ранее заключила с ливенским бизнесменом договор. Предприниматель в его рамках должен был предоставить ей онлайн-курсы по наставничеству по ведению блога. Женщина заплатила бизнесмену 99 000 рублей.

«Однако ответчик не оказал ей услуги по предоставлению онлайн-курсов и отказался добровольно вернуть ей уплаченные денежные средства, в связи с чем она просила взыскать с него денежные средства в размере 99 000 рублей, неустойку за нарушение прав потребителя в размере 99 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф за несоблюдение требования потребителя в добровольном порядке в размере 50 процентов от присужденной судом суммы, судебные расходы в размере 9000 рублей», – перечислила пресс-служба Ливенского районного суда.

Интересно, что ответчик исковые требования признал, но попросил суд о снижении размера неустойки и штрафа. Суд изучил материалы дела, выслушал позиции сторон и решил удовлетворить иск частично. Он пришел к выводу, что предприниматель действительно не исполнил взятые на себя обязательства по договору оказания консультативно-образовательных услуг. Поэтому женщина, так и не дождавшаяся курсов, отказалась от исполнения договора и на законных основаниях потребовала возврата уплаченных ею денежных средств.

Суд обязал предпринимателя возвратить клиентке 99 000 рублей, уплаченные ею по договору оказания услуг. Размер неустойки за нарушение сроков предоставления онлайн-курсов суд снизил до 50 000 рублей, компенсацию морального вреда – до 5000 рублей. Сумма штрафа составила 60 000 рублей. Кроме того, ответчику придется оплатить судебные расходы в размере 9000 рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”