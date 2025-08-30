Ливенскую ЦРБ обязали привести убежище в порядок

Такое решение по иску прокурора принял Ливенский районный суд.

Ливенский районный суд рассмотрел дело по иску межрайонного прокурора, выступившего в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиком по делу стала Ливенская центральная районная больница, у которой в ходе прокурорской проверки было обнаружено защитное сооружение гражданской обороны, не соответствующее стандартам. Расположено оно в здании женской консультации и представляет собой противорадиационное укрытие. В иске прокурор перечислил, каким именно правилам и нормам не отвечает это убежище.

Сообщается, что в нем «не окрашены элементы инженерных сетей, отсутствует знак обозначения защитного сооружения гражданской обороны, применены горючие строительные материалы для его внутренней отделки, не обеспечено наличие указателей, которые обозначают маршруты движения к нему, а его стены облицованы керамической плиткой». К тому же укрытие используется для хранения сгораемых материалов без наличия автоматической системы пожаротушения, выяснила также прокуратура.

«На момент рассмотрения дела большинство выявленных нарушений были устранены, поэтому прокурор уточнил исковые требования и просил обязать больницу оборудовать защитное сооружение гражданской обороны автоматической системой пожаротушения в течение 10 месяцев, с момента вступления решения суда в законную силу», – сообщила пресс-служба Ливенского районного суда.

В ходе судебного заседания было установлено, что здание женской консультации находится на праве оперативного управления у больницы. Из этого был сделан вывод о том, что именно ЦРБ обязана принимать меры по поддержанию объекта гражданской обороны в состоянии готовности. В связи с этим суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал больницу привести защитное сооружение в надлежащее состояние, поскольку сейчас оно находится в состоянии, «препятствующем его использованию для целей защиты граждан». Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”