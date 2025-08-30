Под Орлом чиновники отсудили право на гараж

Без судебного разбирательства судьбу строения решить не удалось.

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело о признании муниципальной собственности на бесхозяйный объект. Исковое заявление подала администрация Кромского района. Из него следовало, что на территории поселка Кромы находится бесхозяйное недвижимое имущество, а именно гараж. Его собственника чиновникам найти не удалось, равно как и суду, хотя были сделаны запросы. Оказалось, что право собственности ни за кем не зарегистрировано.

Данный факт был подтвержден ответами на запросы суда из МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, отдела архитектуры, строительства и ЖКХ и отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Кромского района, департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

Как пояснили в пресс-службе суда, все ответы свидетельствовали об отсутствии гаража в муниципальной собственности района, в собственности Орловской области и в федеральной собственности. В апреле 2024 года данный объект, кстати, был зарегистрирован и принят на учет, как бесхозяйный. Решением суда исковые требования были удовлетворены, за муниципальным образованием «Кромской район» признано право собственности на спорный безхозяйный объект, то есть на гараж. Теперь чиновникам предстоит решить, что с ним делать.

Напомним, ранее другой суд по административному исковому заявлению прокурора обязал администрацию Покровского района зарегистрировать право собственности на автомобильную дорогу по улице Зеленый проезд в поселке Покровское. Как пояснили в пресс-службе Покровского районного суда, постановлением администрации района эта дорога включена в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. Однако до сих пор право собственности на указанную дорогу не зарегистрировано. Чиновников обязали исправить эту ошибку до конца 2025 года.

«Отсутствие государственной регистрации права собственности на автомобильную дорогу, расположенную в границах муниципального образования, создает препятствие в осуществлении государственного контроля за техническим состоянием дорог, безопасностью дорожного движения и применении мер ответственности в случае выявления несоответствия состояния дорог установленным правилам и стандартам, что влечет нарушения прав и законных интересов неопределенного круга граждан», – пояснили в пресс-службе суда Покровского района.

ИА “Орелград”