Нелегальную дорогу нашли прокуроры в Покровском

Местных чиновников уже обязали оформить на нее право собственности.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел дело по административному исковому заявлению местного прокурора, выступившего в защиту неопределенного круга лиц. Ответчиком была выбрана администрация Покровского района. Ранее прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Дороги – это объекты повышенного риска. Поэтому следить за ними надо особо. Закон возлагает это на собственника.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в прошлом году администрация Покровского района в соответствии с требованиями законодательства утвердила перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. В него, в числе прочих объектов, была включена автомобильная дорога по улице Зеленый проезд в поселке городского типа Покровское. Она-то и привлекла повышенное внимание со стороны надзорного ведомства. Протяженность дороги составляет всего 320 метров, но она имеет асфальтобетонное покрытие.

В марте этого года администрация Покровского района заключила с ООО «Покровская коммунально-транспортная служба» контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Его действие было рассчитано на второй квартал текущего года. Подрядчик должен был следить за дорогами в Покровском, в том числе предусмотрено было содержание дороги на улице Зеленый проезд. Однако прокуратура выяснила, что право собственности на указанную автомобильную дорогу администрацией Покровского района до сих пор не зарегистрировано.

«Отсутствие государственной регистрации права собственности на автомобильную дорогу, расположенную в границах муниципального образования, создает препятствие в осуществлении государственного контроля за техническим состоянием дорог, безопасностью дорожного движения и применении мер ответственности в случае выявления несоответствия состояния дорог установленным правилам и стандартам, что влечет нарушения прав и законных интересов неопределенного круга граждан», – следовало из иска.

Как сообщили в пресс-службе Покровского районного суда, прокурор просил обязать администрацию Покровского района в срок до 31 декабря 2025 года зарегистрировать право собственности на указанную автомобильную дорогу. Суд изучил представленные доказательства и согласился с выводами надзорного ведомства. Иск был удовлетворен в полном объеме – чиновников обязали фактически узаконить спорную дорогу. Решение суда первой инстанции еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”