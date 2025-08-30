Пенсионера осудили за свободно купленные в СССР патроны

Мужчина незаконно хранил их на протяжении десятилетий.

Как сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда, местный житель, пенсионер, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию). Боеприпасы в мае этого года у него дома нашли и изъяли сотрудники полиции. Удивительно, но многие действующие полицейские, возможно, даже еще не родились тогда, когда пенсионер совершил преступление.

Из материалов дела следует, что подсудимый еще летом 1976 года купил «находящиеся в свободном доступе патроны калибра 5,6 мм в количестве 53 штуки». Иными словами, приобрел их мужчина на законных основаниях, а преступником стал только 20 лет спустя. С 1 июля 1997 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации № 150-ФЗ «Об оружии». И в связи с этим подсудимый автоматически утратил право на хранение патронов, поскольку в соответствии с новым законом на это требуется специальное разрешение.

Знал ли об этом подсудимый? По версии следствия, у подсудимого «возник преступный умысел, направленный на незаконное хранение приобретенных им патронов». Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное хранение запрещенных к свободному обороту на территории Российской Федерации боеприпасов, он перенес патроны из дома в свой гараж, где и хранил их с 2000 года в металлическом сейфе.

Согласно заключению эксперта, эти патроны являются изготовленными промышленным способом винтовочными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения, калибра 5,6 мм. Как оказалось, 49 патронов, несмотря на их солидный возраст, и сейчас пригодны для производства выстрела из винтовки калибра 5,6 мм, а четыре патрона не пригодны для производства выстрела. Три из них имеют механические дефекта, а четвертый использовал сам эксперт, проводивший эксперимент.

Суд назначил пенсионеру наказание в виде ограничения свободы на срок один год шесть месяцев, запретив ему в течение этого срока уходить из места постоянного проживания с 22 часов вечера до 6 часов утра, выезжать за пределы территории Новодеревеньковского района и менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, который будет за ним надзирать.

«Суд признал жителя района виновным, посчитав, что наказание в виде ограничение свободы, будет соразмерным содеянному и соответствующим требованию разумности. Также при назначении наказания суд учел наличие обстоятельств смягчающих наказание: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Вещественные доказательства – гильзы и патроны – определено судом передать в МО МВД России «Новодеревеньковское» для уничтожения. Приговор районного суда не был обжалован, вступил в законную силу», – резюмирует пресс-служба районного суда.

ИА “Орелград”