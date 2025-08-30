В системе образования Мценска выявлен небольшой «кадровый голод»

Педработников ищут на портале «Работа в России» и в вузах.

По данным управления образования администрации Мценска, озвученным на заседании горсовета народных депутатов, во всех общеобразовательных учреждениях города завершилось комплектование педагогическими кадрами к новому учебному году. Имеется определенный дефицит кадров, в том числе потребность в учителях английского языка, физики, биологии, химии, математики и физической культуры. А в дошкольные образовательные учреждения требуются 14 воспитателей и 11 младших воспитателей.

«Закрытие данных вакансий предполагается за счет внутренних резервов образовательных организаций (перераспределение нагрузки), профессиональной переподготовки работающих учителей, совместительства, привлечения студентов последних курсов и выпускников ВУЗов и средних профессиональных организаций, а также нуждающихся в трудоустройстве граждан, в том числе стоящих на учете в городском центре занятости населения», – следует из информации управления образования.

Образовательные организации Мценска уже направили в Центр занятости населения Мценского района сведения об имеющихся у них вакансиях для педагогических работников. Объявления размещены на портале «Работа в России». Кроме того, для привлечения педагогов образовательные организации города направили запросы в Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева и Болховский педагогический колледж. По данным местных властей, в 2025 году по программе «Земский учитель» был принят на работу один педагог – коллектив средней школы № 1 пополнил учитель математики.

Всего во Мценске работают 23 муниципальных образовательных организации, в том числе 12 дошкольных, восемь общеобразовательных школ, две организации дополнительного образования детей и центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Педагогических работников в них насчитывается 627 человек, из них 342 человека – это педагоги общеобразовательных учреждений, 235 человек – дошкольных образовательных учреждений, 50 человек – учреждений дополнительного образования.

«Стабильное функционирование муниципальной системы образования, повышение качества общего образования неразрывно связано с квалификацией и эффективностью работы учителя, его активной вовлеченностью в профессиональную деятельность, ростом престижа учительской профессии, созданием условий, обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие, творческий и карьерный рост педагогов», – говорится в паспорте недавно утвержденной во Мценске программе развития муниципальной системы образования.

Несмотря на реализуемые на различных уровнях меры по повышению престижа профессии педагога, эффективное социальное партнерство с городской организацией профсоюзов работников образования, выплаты молодым педагогам, приступившим к педагогической работе после окончания учебного заведения, проблема нехватки педагогических кадров остается актуальной, признают местные власти.

ИА “Орелград”