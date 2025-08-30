Бывший орловский заключенный больше года ждет компенсацию

Ему должны выплатить деньги за плохие условия содержания за решеткой.

Орловский областной суд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по административному исковому заявлению гражданина, который в настоящее время отбывает наказание в одной из исправительных колоний Республики Коми. Но в 2013 году он отбывал наказание на территории Орловской области. Ранее в Москве его осудили за грабеж. В 2013 году он прибыл для отбывания наказания в исправительной колонии № 5 в поселке Нарышкино и ровно три года спустя был освобожден оттуда по отбытии срока наказания.

В 2024 году он обратился сначала в Урицкий районный суд, а затем в Орловский областной суд с иском к системе исполнения наказаний о присуждении ему компенсации за нарушение условий содержания под стражей и содержания в исправительном учреждении. Он ссылался на то, что имеет хроническое заболевание, до заключения под стражу состоял на учете у врача-инфекциониста и проходил лечение. Однако в период его содержания в учреждениях ФСИН «медицинская помощь в связи с имеющимся у него заболеванием ему не оказывалась, консультации врача-инфекциониста не предоставлялись, дополнительное обследование и лечение не проводилось».

С учетом этого он полагал, что ему не были созданы надлежащие условия содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении, что повлекло возникновение у него переживаний за свое здоровье. Гражданин просил компенсацию в размере 150 тысяч рублей, Орловский облсуд иск удовлетворил частично. Он постановил взыскать с Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения наказаний за счет средств казны РФ в пользу истца компенсацию в размере 5000 рублей.

В августе 2025 года в своем новом иске данный гражданин, вновь оказавшийся за решеткой, сообщил, что до настоящего времени он отсуженную годом ранее компенсацию не получил. В связи с этим истец просил суд взыскать в его пользу компенсацию за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок. Оценил он ее в 50 тысяч рублей. К участию в деле в качестве административных ответчиков были привлечены Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ и ФСИН России.

Облсуд внимательно изучил хронологию дела. В своем новом решении он указал, что нормы законодательства обязывают суд направлять исполнительный лист по делам о присуждении компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении на следующий день после принятия решения, независимо от ходатайства взыскателя. Однако в нарушение этого, исполнительный лист о взыскании присужденной компенсации в данном случае был выдан и направлен в финансовый орган лишь 24 июля 2025 года, то есть более чем через 1 год после положенной даты.

А на момент вынесения нового решения общая продолжительность исполнения апелляционного определения судебной коллегии по административным делам Орловского областного суда составила 1 год 24 дня. С учетом изложенных обстоятельств по делу такую общую продолжительность исполнения судебного акта нельзя признать разумной, указал облсуд в своем решении. Иск вновь был удовлетворен частично: за счет средств федерального бюджета в пользу истца будет взыскана компенсация за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок в размере 10 тысяч рублей.

