Малоархангельские чиновники не обеспечили погашение долгов по зарплате?

31.8.2025 | 15:10 Закон и порядок, Новости

Данный факт был вскрыт при проведении внеплановой проверки.

Фото: ИА «Орелград»

Внеплановую выездную проверку администрации Малоархангельского района провели сотрудники главного контрольного управления губернатора Орловской области. Основанием для этого стало письмо регионального департамента финансов. Это была проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из бюджета Орловской области бюджету Малоархангельского района межбюджетных трансфертов в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Районные власти в сентябре и декабре 2024 года заключили с департаментом финансов Орловской области соглашения о выделении дотаций. А уже в конце января 2025 года департамент попросил о внеплановой проверке. Проверенный период охватил 2024 год и текущий период 2025 года. В результате контрольного мероприятия были выявлены нарушения.

«В нарушение пункта 3.2.2 соглашения от 3 сентября 2024 года № 7 администрация Малоархангельского района не обеспечила в сентябре 2024 года финансирование расходов местного бюджета, связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работникам учреждений сельских поселений Малоархангельского района», – говорится в отчете о результатах проверки, обнародованном администрацией губернатора и правительства Орловской области.

Администрации Малоархангельского района было направлено представление, его копия ушла в департамент финансов. Кроме того, об итогах проверки проинформирована прокуратура Орловской области. Тем временем Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях проверила информацию, поступившую в ведомство от работников МКП «Эконом-Сервис». В результате была выявлена задолженность по заработной плате за первую половину июля 2025 года на общую сумму 513,9 тысячи рублей, она накопилась у организации перед 25 работниками.

«В настоящее время вышеуказанная задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», – сообщили в инспекции труда. Компания с таким названием работает в Глазуновке, ее учредителем является районная администрация. Между тем Орелстат по данным, полученным от орловских организаций, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, сообщил, что в Орловской области по состоянию на конец июля 2025 года отсутствует просроченная задолженность по заработной плате работникам.

ИА “Орелград”


