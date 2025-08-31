Малоархангельские чиновники не обеспечили погашение долгов по зарплате?

Данный факт был вскрыт при проведении внеплановой проверки.

Внеплановую выездную проверку администрации Малоархангельского района провели сотрудники главного контрольного управления губернатора Орловской области. Основанием для этого стало письмо регионального департамента финансов. Это была проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из бюджета Орловской области бюджету Малоархангельского района межбюджетных трансфертов в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Районные власти в сентябре и декабре 2024 года заключили с департаментом финансов Орловской области соглашения о выделении дотаций. А уже в конце января 2025 года департамент попросил о внеплановой проверке. Проверенный период охватил 2024 год и текущий период 2025 года. В результате контрольного мероприятия были выявлены нарушения.

«В нарушение пункта 3.2.2 соглашения от 3 сентября 2024 года № 7 администрация Малоархангельского района не обеспечила в сентябре 2024 года финансирование расходов местного бюджета, связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работникам учреждений сельских поселений Малоархангельского района», – говорится в отчете о результатах проверки, обнародованном администрацией губернатора и правительства Орловской области.

Администрации Малоархангельского района было направлено представление, его копия ушла в департамент финансов. Кроме того, об итогах проверки проинформирована прокуратура Орловской области. Тем временем Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях проверила информацию, поступившую в ведомство от работников МКП «Эконом-Сервис». В результате была выявлена задолженность по заработной плате за первую половину июля 2025 года на общую сумму 513,9 тысячи рублей, она накопилась у организации перед 25 работниками.

«В настоящее время вышеуказанная задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», – сообщили в инспекции труда. Компания с таким названием работает в Глазуновке, ее учредителем является районная администрация. Между тем Орелстат по данным, полученным от орловских организаций, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, сообщил, что в Орловской области по состоянию на конец июля 2025 года отсутствует просроченная задолженность по заработной плате работникам.

ИА “Орелград”