В Орле после капремонта открылась школа №15

1.9.2025 | 11:50 Новости, Образование

Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

На торжественной линейке в честь Дня знаний побывал орловский глава Андрей Клычков. Красную ленточку перерезал губернатор, директор школы Елена Андашева и один из первоклассников.

В новом учебном году здесь будут получать знания около 700 детей.

Капремонт проводился в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования». Подрядчиком выступала компания ООО «Авилон». Стоимость ремонтных работ составила 248 миллионов рублей.

В здании школы выполнили работы по облицовке цоколя и фасада. Также здесь привели в порядок фундамент, заменили окна, отремонтировали кровлю и потолки, актовый зал, пищеблок, спортзалы, коммунальные системы. Установлена автоматическая пожарная сигнализация, а также системы для контроля и охраны.

Также для школы были закуплены средства обучения и воспитания на общую сумму около 5,8 миллиона рублей — мебель, технологическое оборудование для пищеблока, компьютерное и интерактивное оборудование для занятий.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

