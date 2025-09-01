Эксперты рассказали о правильном использовании ИИ в образовании

Искусственный интеллект становится важным инструментом во многих сферах жизни.

В образовательном процессе ИИ может помогать в изучении новых тем, ускорять поиск информации, генерировать новые идеи, создавать индивидуальные учебные траектории. Однако, как любой инструмент, искусственный интеллект нужно использовать с умом. Руководитель Кластера моделирования для CRM и оптимизации в ВТБ Анна Ширшова подчеркивает, что важно перепроверять полученные ответы. ИИ следует применять для анализа и самопроверки, а в творческих задачах он — лишь стартовый инструмент. Каждый ученик должен сохранять свою уникальность, отмечает Анна Ширшова.

Искусственный интеллект позволяет совершенно иначе получать знания и новые навыки. Так, возможно адаптивное обучение, которое подстроится под уровень знаний. ИИ не только исправит ошибки, но пояснит, где пробел. Возможен пошаговый разбор математических задач. В базовых задачах ИИ способен заменить проверку со стороны человека.

Лидер команды по разработке моделей в ВТБ Алексей Пустынников предлагает делегировать искусственному интеллекту рутинные задачи. Так можно учиться быстрее анализировать и обрабатывать большие объемы информации. А это дает больше времени для самостоятельной аналитики и креативных задач.

«Для примера: студент-программист получает тему на лекции и тут же может попросить нейросеть показать примеры кода на разных языках. Такой подход ускоряет обучение и делает его гораздо нагляднее», — поясняет Алексей Пустынников.

Эксперты отмечают, что грамотное использование ИИ формирует не только цифровую грамотность, но и важные навыки будущего, востребованные в современном мире. Технология не заменяет самостоятельного мышления. Ученик должен нести ответственность за результат. Так как ИИ — помощник, а не поставщик готовых решений, необходимо развивать критическое мышление.

ИА “Орелград”