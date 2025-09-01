Орловщина получит 1,2 миллиарда на развитие «коммуналки»

Такой объём средств перечислят за три года.

Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Речь идёт о субсидии, которую наш регион получит из федерального бюджета на строительство объектов инфраструктуры (в рамках регионального проекта «Жильё» национального проекта «Инфраструктура для жизни»). Получателей такой поддержки определили в Министерстве строительства и ЖКХ России — по итогам конкурсного отбора.

Как уточнили в департаменте, в 2026 и 2027 годах эти средства пойдут на продолжение работ по строительству второй нитки самотёчного канализационного коллектора. Его возводят «по Правому берегу реки Оки» (от камер гашения в районе улицы Молодёжной до приёмной камеры КНС №8).

Объект строит «Уваровская ПМК-22». Вторую нитку коллектора начали строить в июне этого года.

«Этот объект протяжённостью 2,5 километра и диаметром 1,5 метра повысит надёжность системы водоотведения, снизит нагрузку на существующие сети и позволит подключать новые микрорайоны», – пояснял орловский губернатор Андрей Клычков.

Первая нитка коллектора протянулась от микрорайона «Болховский» до приёмной камеры КНС №8. «Объекты, планируемые к началу строительства в 2028 году, находятся в стадии проектирования», – добавили в департаменте.

ИА «Орелград»