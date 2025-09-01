Губернатор объяснил причину проблем с льготными лекарствами.

По его мнению, ситуация улучшилась, но все еще остается в повестке.

В Орловской области уже в сентябре начнутся закупки лекарств для льготников по заявкам медицинских организаций на 2026 год. Власти обещают выделить 1,8 миллиарда рублей. В ходе прямой линии губернатор Андрей Клычков заявил, что вопросов, связанных с лекарственным обеспечением, в последнее время стало меньше. «Это результат работы департамента здравоохранения Орловской области. Мы смогли преодолеть тот сложный момент, когда были задержки с организацией закупок, поступлением денежных средств, участием самих поставщиков в закупочных процедурах», – цитирует пресс-служба губернатора главу региона.

«Даже размещая закупку на лекарственные препараты, мы не всегда получаем поставщика. Это проблема общероссийская. Связана она с заменой иностранных лекарств на отечественные, наличием выписанных рецептов, которые не могут быть обеспечены сегодня за счет российских производителей», – считает Андрей Клычков. По его словам, даже если закуплено абсолютно все, это не защищает от проблем и ситуаций, которые невозможно предугадать.

«Возникает такая ситуация. Все закупили, но в июне появляется пациент, который получает рецепт, к примеру, в Москве, и предъявляет этот рецепт. Он имеет право на это. Но дать ему лекарство, которое не было заявлено в перечень, мы не можем, так как его не покупали. Дать лекарство этому человеку сразу возможности нет. Мы вынуждены проводить процедуру, в соответствии с законом, тратить на это 30 дней и только потом закупать», – объяснил Андрей Клычков.

Между тем суды Орловской области по-прежнему завалены исками, связанными с обеспечением льготников лекарствами. Особенно высока в этом отношении нагрузка на Советский районный суд города Орла, поскольку в Советском районе «прописан» региональный департамент здравоохранения. Например, на днях этот суд рассмотрел в открытом заседании гражданское дело по иску Новосильского межрайонного прокурора, выступившего в интересах двоих местных жителей.

Последние – супруги. Женщина по состоянию здоровья признана недееспособной, ее муж назначен опекуном. По назначению врача, женщина нуждается в обеспечении лекарственными препаратами за счет бюджетных средств. Однако прокурорская проверка показала, что она «ненадлежащим образом обеспечивается вышеуказанными лекарственными препаратами, в связи с чем супруг, являющийся ее опекуном, вынужден был приобретать лекарственные препараты за счет собственных денежных средств».

В иске было отмечено, что в связи с ненадлежащим обеспечением лекарственными препаратами, женщина «была подвержена риску возникновения приступов, усугублению когнитивных нарушений, что могло существенно ухудшить состояние ее здоровья». А опекун, ввиду необеспечения жены лекарственными препаратами, испытывал нравственные страдания, выразившиеся в переживаниях о жизни и здоровье его супруги.

Прокуратура просила суд обязать департамент здравоохранения возместить стоимость купленных лекарств и выплатить обоим супругам компенсацию морального вреда. Иск был удовлетворен: оставшейся без лекарств женщине департамент здравоохранения должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, ее опекуну – в размере 15 тысяч рублей. Также супругам должны вернуть деньги за лекарства. Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”