Из Орла в зону СВО передали оружие

Очередную акцию провели сотрудники Росгвардии.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы передали в зону проведения специальной военной операции 10 охотничьих ружей. В партию вошли изъятые и добровольно сданные единицы гражданского оружия, в том числе гладкоствольные ружья с 12 по 20 калибра. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области. В ведомстве подчеркнули, что оружие находится в исправном техническом состоянии и полностью готово к использованию.

«Оно будет передано военным, выполняющим боевые задачи в приграничье Курской области, – говорят в силовой структуре. – Сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы на регулярной основе проводится процедура по передаче добровольно сданного оружия и боеприпасов в зону проведения специальной военной операции».

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине были внесены поправки в федеральный закон «Об оружии». В соответствии с ними, простые граждане — владельцы огнестрельного оружия имеют право дарить свои ружья государственным военизированным организациям для их дальнейшего использования в реальных боях, в частности, в зоне проведения СВО. Охотничьи ружья хорошо зарекомендовало себя в борьбе с беспилотными летательными аппаратами, добавили в Управлении Росгвардии.

В ведомстве напомнили, что жители Орловской области могут добровольно сдать бесхозные предметы вооружения в подразделения лицензионно-разрешительной работы по месту их жительства. В этом случае граждане освобождаются от привлечения к уголовной ответственности. Более того, им положено денежное вознаграждение, размеры которого составляют: за сдачу незаконно хранящегося боевого ручного стрелкового оружия — 15 тысяч рублей за единицу; охотничьего пневматического, огнестрельного гладкоствольного оружия — 8 тысяч рублей за единицу; боеприпаса к оружию с нарезным стволом — 30 рублей за одну единицу; боеприпаса к гладкоствольному оружию — 15 рублей за единицу.

«При обнаружении взрывчатых устройств и веществ также следует незамедлительно информировать росгвардейцев. Самовольное поднятие и изъятие опасных находок грозит причинением вреда здоровью и жизни. За хранение неучтенного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы», – говорят силовики.

