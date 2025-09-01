Ижевский оружейный завод получил контракт в рамках проекта «Все лучшее детям»

Производитель заключил контракт с казенным учреждением Орловской области.

“Ресурсный центр “Образование-57” заказал массогабаритные макеты автомата Калашникова. Всего 241 АК-74М. Общая стоимость макетов – 9,158 млн рублей.

С помощью макетов будет проводиться обучение полной сборке и разборке автомата. Все подвижные части имеют возможность перемещения так же, как и в оригинальной конструкции, кроме бегунка, прицельной планки. Срок исполнения контракта – 30 октября 2025 года, указано в ЕИС “Закупки”.

По данным kartoteka.ru, ООО «ИОЗ» зарегистрировано в Ижевске Удмуртской Республики в 2017 году. Компания специализируется на производстве прочих металлических изделий. Это микропредприятие с численностью персонала до 15 человек. Директор и учредитель – Илья Стремоусов.

ИА “Орелград”