Ижевский оружейный завод получил контракт в рамках проекта «Все лучшее детям»

1.9.2025 | 12:18 Новости, Образование

Производитель заключил контракт с казенным учреждением Орловской области.

Фото: МБОУ “Слободская школа им. Г.Н.Пономарёва”

“Ресурсный центр “Образование-57” заказал массогабаритные макеты автомата Калашникова. Всего 241 АК-74М. Общая стоимость макетов – 9,158 млн рублей.

С помощью макетов будет проводиться обучение полной сборке и разборке автомата. Все подвижные части имеют возможность перемещения так же, как и в оригинальной конструкции, кроме бегунка, прицельной планки. Срок исполнения контракта – 30 октября 2025  года, указано в ЕИС “Закупки”.

По данным kartoteka.ru, ООО «ИОЗ» зарегистрировано в Ижевске Удмуртской Республики в 2017 году. Компания специализируется на производстве прочих металлических изделий. Это микропредприятие с численностью персонала до 15 человек. Директор и учредитель – Илья Стремоусов.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования