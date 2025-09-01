Исполняющий обязанности главы управления СКР примет граждан в Орле и Мценске

Мероприятия пройдут в сентябре.

Как рассказали в ведомстве, они состоятся 11 и 25 числа. У орловцев будет возможность лично пообщаться с исполняющим обязанности главы СУ СКР по Орловской области. (Напомним, с июля эту должность занимает Константин Баранов.)

11 сентября с 10 до 12 часов приём пройдёт в Орле в здании управления на Комсомольской, 231. 25 числа — во Мценске, в местном отделении (на улице Ленина, 32-А).

Чтобы попасть на приём, понадобится предварительная запись — по телефону 8 (4862) 59-19-61.

Также в рабочее время в орловском управлении СКР граждан принимает назначенный для этого сотрудник.

ИА «Орелград»