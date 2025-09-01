Мэр Мценска оспаривает решение о прекращении своих полномочий

До вынесения решения по аппеляции Николай Кочетаев останется в должности.

Напомним, полномочия Николая Кочетаева досрочно прекратил Мценский районный суд.

Причиной стала «утрата доверия» – в связи с выявленным конфликтом интересов между главой райцентра и директором ООО «Стандарт» (его супругой Инной Кочетаевой). Так называется местная управляющая компания, которая курирует многоквартирные дома, где находятся муниципальные квартиры.

Однако на решение подали жалобу — причём не только сам Кочетаев, но и мценский горсовет. Об этом сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на Орловский областной суд. Интересно, что это произошло «к окончанию срока обжалования».

«Пока апелляционная инстанция не вынесет своего решения, Кочетаев останется в должности градоначальника», – уточняет издание.

ИА «Орелград»