Из Солнечного в Орёл станет проще добираться

1.9.2025 | 15:20 Новости, Транспорт

Ситуация на автобусном маршруте улучшилась.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Об этом сообщает «Организатор перевозок».

Речь идёт о маршруте №453 «Микрорайон Солнечный – улица 1-я Посадская». В первой половине августа в учреждение стали чаще жаловаться на его работу. «Организатор» проверил информацию и направил претензии перевозчику.

Также с его представителем провели беседу «о необходимости возобновления движения в полном объёме». Видимо, основная проблема заключалась именно в этом.

На днях учреждение провело новую проверку. Нарушений не зафиксировали.

Также в связи с началом учебного года «Организатор» призвал перевозчиков «не допускать срывов рейсов». Отметим, что микрорайон Солнечный располагается на территории деревни Образцово (Орловского муниципального округа). Недавно местная школа закрылась на капремонт.

ИА «Орелград»


