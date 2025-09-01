Орловцы могут проголосовать за установку вышек связи

Началось голосование за размещение таких объектов в малых населённых пунктах.

Оно продлится до 9 ноября. По итогам голосования будут определены приоритетные населённые пункты, где и займутся строительством или модернизацией вышек. Мероприятие проводит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Участвовать в голосовании могут все совершеннолетние граждане нашей страны. Однако регион прописки должен совпадать с регионом населённого пункта, который участник поддержал на голосовании.

Проще всего отдать свой голос на Госуслугах (при наличии регистрации на портале).

Однако предусмотрен и альтернативный способ. Можно направить письмо в Минцифры, указав имена всех голосующих, адреса их регистраций и название населённого пункта, которому они отдают предпочтение. Послание нужно отправить на адрес «123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2».

