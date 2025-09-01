Орловские медики оказали срочную помощь «транзитной пациентке»

1.9.2025 | 15:35 Медицина, Новости

Она проезжала Орловщину, возвращаясь в Белгородскую область из Калужской.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Двое женщин, мать и дочь (Ирина и Виктория), ехали на автомобиле в родной регион. Однако рядом со Змиёвкой старшая из них почувствовала себя плохо.

Женщина начала задыхаться. Лекарства не помогали. При этом до дома надо было ехать ещё около 300 километров.

В это время возвращалась с вызова бригада Свердловской подстанции скорой медицинской помощи. Спецтранспорт остановился на АЗС. Здесь их и заметили женщины.

Медики осмотрели пациентку и оказали ей всю необходимую помощь. «Мне стало легче, и мы продолжили путь домой. Я благодарна им за чуткость и профессионализм», – поделилась Ирина.

В свою очередь, Виктория пожелала специалистам, оказавшим помощь матери, «достойной зарплаты, благодарных пациентов и скучных смен», рассказали в соцсетях Орловской станции скорой медицинской помощи.

ИА «Орелград»


