В Орле в дни выборов проведут ярмарку

Мэрия распорядилась о проведении тематической ярмарки «Септембер Фест».

Мэр Юрий Парахин издал постановление об организации тематической ярмарки «Септембер Фест» в городе Орле в 2025 году. Она пройдет 12, 13 и 14 сентября в сквере Семьи. Отметим, что в эти же дни пройдут выборы депутатов Орловского горсовета. Организатором ярмарки мэр назначил городское управление экономического развития. Управлению по безопасности администрации города Орла поручена координация деятельности правоохранительных органов по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в месте проведения ярмарки.

Управлению культуры мэр приказал организовать культурную программу в месте проведения ярмарки, а МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» – обеспечить санитарную уборку территории ярмарки, установку контейнеров для сбора мусора. За техническое обеспечение ярмарки отвечает МКУ «Объединенный муниципальный заказчик». Оно должно обеспечить доставку торгового оборудования и его подключение к системе электроснабжения, установку передвижных биотуалетов, а также организовать круглосуточную охрану места проведения ярмарки в период ее проведения.

Определен и режим работы ярмарки: 12 сентября – с 17.00 до 22.00 часов, 13 и 14 сентября – с 15.00 до 22.00 часов. На ярмарке постановлением мэра разрешено оказание услуг общественного питания в нестационарных объектах, в условиях выездного обслуживания, а также торговля колбасными изделиями и мясными деликатесами, хлебобулочными изделиями, в том числе йодированными, рыбными деликатесами, сувенирами (керамика, текстиль, изделия из дерева и т.д.).

К участию в ярмарке допускаются юридические лица, индивидуальные физические лица, применяющие специальный налоговый режим, то есть самозанятые, потребительская кооперация, сельхозтоваропроизводители, фермерские хозяйства, граждане, имеющие личные подсобные хозяйства и производящие: винодельческую продукцию, молочную продукцию, в том числе натуральные и плавленые сыры, хлебобулочные изделия, продукцию пчеловодства и сувениры.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”