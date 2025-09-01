В Орле после ремонта открылся лицей №32

Сегодня он встретил учеников.

В только что отремонтированном лицее №32 имени Воробьёва сели за парты около 930 детей. Около 100 из них сделали это впервые.

Капремонт лицея проводился в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Молодежь и дети».

Как сообщает Адмнистрация Орла, в лицее обновили коммунальные системы, выполнили отделочные работы, заменили полы, потолки и кровлю. Фасад выложили декоративной плиткой.

Кроме того, в здании установлены новые двери и окна, а также мебель.

Напомним, сегодня в Орле после ремонта открылась ещё и школа №15.

Однако, отметим, что так обстоят дела не во всех учебных заведениях. В некоторых ремонтные работы, вопреки планам, не успели сделать к 1 сентября. Так, в Орле не открылась гимназия №39, где капремонт идёт до сих пор. Также не встретила учеников школа №2 посёлка Нарышкино — по аналогичной причине. Кроме того, затянулся (как минимум, до конца календарного года) и капитальный ремонт здания Хотынецкой школы имени Поматилова, где ранее произошло коммунальное ЧП.

ИА «Орелград»