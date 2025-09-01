Орловскую линейку посетил замминистра науки России

1.9.2025 | 16:45 Новости, Образование

Дмитрий Пышный присутствовал на торжественном мероприятии в честь Дня знаний в ОГАУ имени Парахина.

Дмитрий Пышный (справа). Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

«Сегодня, в 50-летний юбилейный год, более двух тысяч абитуриентов стали первокурсниками Орловского аграрного университета», – отметил заместитель министра науки и высшего образования России.

Также в линейке участвовал губернатор Андрей Клычков и другие официальные лица.

Кроме того, орловский глава посетил аналогичное мероприятие в ОГУ имени Тургенева, а также в школе №15, которую открыли после ремонта.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования