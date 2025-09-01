Орловскую линейку посетил замминистра науки России

Дмитрий Пышный присутствовал на торжественном мероприятии в честь Дня знаний в ОГАУ имени Парахина.

«Сегодня, в 50-летний юбилейный год, более двух тысяч абитуриентов стали первокурсниками Орловского аграрного университета», – отметил заместитель министра науки и высшего образования России.

Также в линейке участвовал губернатор Андрей Клычков и другие официальные лица.

Кроме того, орловский глава посетил аналогичное мероприятие в ОГУ имени Тургенева, а также в школе №15, которую открыли после ремонта.

ИА «Орелград»