Акция против терроризма пройдёт в Орле

Орловский областной центр народного творчества проведет 3 сентября в 12 часов патриотическую акцию «Мир детям мира». Она является традиционной – учреждение ежегодно чтит память тех, кто погиб в результате террористических актов. А 3 сентября, День борьбы с терроризмом, для России имеет особое значение. Эта трагическая дата связана с ужасающими событиями в Беслане в 2004 году, когда в результате теракта погибли сотни людей, в основном дети. Этот день служит напоминанием о необходимости бдительности и единства в борьбе против терроризма.

«В качестве почетных гостей приглашены участники специальной военной операции, – анонсирует Орловский областной центр народного творчества. – Также в этот день состоится церемония награждения участников конкурса детского рисунка «Я рисую мир». А начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталия Акулова поделится информацией о том, как избежать опасности стать целью террористических атак».

Чуть ранее сотрудники МЧС России приняли участие во Всероссийских учениях по антитеррористической защищенности в школах. В Орле одним из мест практической отработки действий стала самая большая в регионе школа № 53. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС, по легенде, трое вооруженных преступников проникли на территорию школы, открыли стрельбу и ранили охранника. Часть учителей и школьников успели забаррикадироваться в помещениях либо эвакуироваться через специальные выходы.

«Охранник школы успела сообщить о происшествии в экстренные службы и нажала тревожную кнопку, – добавили в ведомстве. – Сюда незамедлительно были направлены личный состав и техника Росгвардии, полиции, МЧС России и медиков. Сотрудники силовых ведомств взяли штурмом здание и обезвредили террористов. Сотрудники МЧС России оказывали помощь в эвакуации пострадавшей и передавали её затем медикам».

В ведомстве подчеркивают, что вопросы обеспечения защиты детей находятся в центре внимания государства и требуют от всех заинтересованных органов власти тесного взаимодействия. Один из ключевых вопросов – обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса. Педагоги и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать при возникновении опасных ситуаций. Всероссийские учения как раз дали исчерпывающую информацию о степени готовности к подобным ситуациям. В ходе учений также проверялась работоспособность систем оповещения, и отрабатывалось взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”