В Ливнах вырос дефицит бюджета

Поправки в бюджет рассмотрели на заседании Ливенского городского Совета народных депутатов.

Проект внесения изменений в решение о бюджете в горсовет внесла администрация города Ливны, и депутаты утвердили его на прошедшей сессии. Предварительно документ прошел анализ в городской Контрольно-счетной палате, которая сочла, что поправки в предложенном виде вносить можно. «В целом, результаты экспертизы свидетельствуют о том, что изменения, вносимые проектом решения в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, не противоречат нормам действующего бюджетного законодательства», – следует из заключения КСП.

Согласно поправкам доходы бюджета на 2025 год увеличиваются на 2,847 миллиона рублей и по итогам года составят 1,706 миллиарда рублей; расходы бюджета увеличиваются на 7,822 миллиона рублей и составят 1,832 миллиарда. Таким образом, запланированный дефицит бюджета подрос еще примерно на 5 миллионов рублей и составит по итогам всего года 125,942 миллиона рублей.

КСП напомнила о том, что в соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема его доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Этой же статьей БК РФ предусмотрено, что в случае утверждения в составе источников финансирования дефицита снижения остатков средств на счетах, дефицит может превысить установленные ограничения в пределах суммы указанных источников.

Источниками покрытия дефицита бюджета города Ливны указано изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 125,942 миллиона рублей. Таким образом, запланированный дефицит не противоречит нормам статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ. Верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны по состоянию на 1 января 2026 года остался без изменений, он составляет 120 миллионов рублей.

Что касается роста расходов на сумму 7,822 миллиона рублей, то из них за счет собственных доходов бюджета города расходы увеличатся на 2 миллиона рублей, за счет прочих безвозмездных поступлений – на 1,699 миллиона рублей, за счет увеличения дефицита – на 4,975 миллиона рублей. А вот расходы за счет дотаций, субсидий и прочих межбюджетных трансфертов из областного бюджета, наоборот, снижены на 852 тысячи рублей.

