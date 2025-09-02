В Орловской области разыграют субсидии на развитие событийного туризма

Областные власти объявили о проведении конкурсного отбора.

Департамент по проектам развития территорий Орловской области известил о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета на поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в регионе. Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением правительства Орловской области. Прием заявок продлится с 5 сентября по 3 октября 2025 года включительно в электронной форме посредством заполнения соответствующих экранных форм веб-интерфейса системы «Электронный бюджет». Заявки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя участника конкурса или уполномоченного им лица.

Гранты предоставляются юридическим лицам, за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными или муниципальными учреждениями, и индивидуальным предпринимателям. При помощи субсидий областные власти поддержат реализацию проектов по следующим направлениям: разработка концепции событийного мероприятия, включая разработку сценарного плана, фирменного стиля, элементов оформления и программы проведения; материально-техническое обеспечение событийного мероприятия.

В последнем случае речь идет об аренде и подготовке места проведения событийного мероприятия, настройке технического и сценического оборудования, включая аренду светового, звукового и видеооборудования, установку сценического комплекса и барьеров для ограждения места проведения мероприятия, изготовление декораций, организацию системы подсчета зрителей, привлечение и оплату услуг участников.

Для получения субсидии событийное мероприятие должно соответствовать одновременно следующим критериям: оно проводится в одном или нескольких форматах (культурно-зрелищное, спортивное, исключительно на любительском уровне, или гастрономическое мероприятие); целью проведения мероприятия является стимулирование туристских поездок на территорию Орловской области; посещение для зрителей должно быть бесплатным; количество зрителей должно составлять не менее 500 человек.

Кроме того, мероприятие должно раскрывать туристский потенциал, историю, культуру, традиции или достижения в области науки Орловской области. Оно может включать в себя музыкальные, цирковые, эстрадные, театральные, спортивные и гастрономические элементы. Еще одно важное условие: срок проведения событийного мероприятия – не позднее 20 декабря года предоставления гранта.

ИА “Орелград”