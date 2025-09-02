Капремонт Покровского лицея завершили вовремя

Накануне ученики и учителя встретили День знаний в обновлённом здании.

В лицее учатся 229 человек. В первый класс пришли 12 из них.

Как сообщают «Вести-Орёл», в рамках капитального ремонта здесь заменили крышу и окна, обновили рекреации и коридоры, столовую, спортзал, поставили новую мебель в классах.

Ремонт выполлнялся по нацпроекту «Молодёжь и дети».

Работы выполняло ООО «Долина». При заключении контракта его стоимость составляла 41 миллион 377 тысяч 929 рублей и 98 копеек.

Также накануне в Орле после обновления открылись ещё две школы. Однако в некоторых такие ремонты, напротив, затянулись.

