Обучение школьников использованию ИИ находит поддержку

Согласно опросу, 71% выступают за грамотное и этичное использование искусственного интеллекта.

Исследование проведено в августе 2025 года ВТБ. В опросе приняли участие 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. По мнению респондентов, внедрение ИИ в образование сможет сформировать современные компетенции у школьников (цифровую грамотность, навыки анализа и обобщения), а также прокачать навыки ответственности за результат и критическое мышление.

71% россиян высказались за обучение школьников работе с ИИ,

83% подчеркнули важность обучения безопасному использованию ИИ,

16% выступают против применения ИИ в школах.

Интеграцию в существующие предметы одобрили 34% принявших участие в опросе. Посчитали необходимой отдельную дисциплину 24%. Факультативные занятия показались достаточными для 22%. На самостоятельном изучении настаивают 6%.

Наиболее перспективным направлением использования искусственного интеллекта в школах россияне считают автоматизацию рутинных задач учителей — такой вариант отметили 42% опрошенных. Помощь в поиске информации — 41%. Создание интерактивных уроков — 40%. Анализ успеваемости — 36%. Функция «цифрового репетитора» — 34%. Проверка работ — 33%.

Респонденты поделились надеждами и опасениями по поводу применения ИИ при выполнении домашних заданий. Положительное отношение к привлечению искусственного интеллекта у 46% участников опроса. 22% боятся, что ИИ может помешать развитию навыков самостоятельности. 23% считают, что результат зависит от подхода к использованию ИИ.

Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин отмечает, что ИИ воспринимается большинством как практический инструмент. Сфера образования не стала исключением. Однако важно формирование культуры ответственного использования и обеспечение безопасности данных.

«Развитие технологий должно идти так, чтобы приносить реальную пользу и соответствовать общественным запросам в сфере безопасности», – подчеркнул Максим Коновалихин.

ИА “Орелград”