Обучение школьников использованию ИИ находит поддержку

2.9.2025 | 10:59 Новости, Образование

Согласно опросу, 71% выступают за грамотное и этичное использование искусственного интеллекта.

Фото: vk.com/dep_obr

Исследование проведено в августе 2025 года ВТБ. В опросе приняли участие 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. По мнению респондентов, внедрение ИИ в образование сможет сформировать современные компетенции у школьников (цифровую грамотность, навыки анализа и обобщения), а также прокачать навыки ответственности за результат и критическое мышление.

  • 71% россиян высказались за обучение школьников работе с ИИ,
  • 83% подчеркнули важность обучения безопасному использованию ИИ,
  • 16% выступают против применения ИИ в школах.

Интеграцию в существующие предметы одобрили 34% принявших участие в опросе. Посчитали необходимой отдельную дисциплину 24%. Факультативные занятия показались достаточными для 22%. На самостоятельном изучении настаивают 6%.

Наиболее перспективным направлением использования искусственного интеллекта в школах россияне считают автоматизацию рутинных задач учителей — такой вариант отметили 42% опрошенных. Помощь в поиске информации — 41%. Создание интерактивных уроков — 40%. Анализ успеваемости — 36%. Функция «цифрового репетитора» — 34%. Проверка работ — 33%.

Респонденты поделились надеждами и опасениями по поводу применения ИИ при выполнении домашних заданий. Положительное отношение к привлечению искусственного интеллекта у 46% участников опроса. 22% боятся, что ИИ может помешать развитию навыков самостоятельности.  23% считают, что результат зависит от подхода к использованию ИИ.

Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин отмечает, что ИИ воспринимается большинством как практический инструмент. Сфера образования не стала исключением. Однако важно формирование культуры ответственного использования и обеспечение безопасности данных.

«Развитие технологий должно идти так, чтобы приносить реальную пользу и соответствовать общественным запросам в сфере безопасности», – подчеркнул Максим Коновалихин.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования