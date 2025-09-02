Как получить «Пушкинскую карту»?

Уже несколько лет работает программа культурного просвещения.

«Пушкинская карта» доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. Государство дарит ежегодно 5000 рублей, которые можно расходовать на билеты в кино, музеи и театр.

Есть несколько способов оформления. Цифровой вариант: зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить учетную запись, далее скачать приложение «Госуслуги Культура» и подтвердить выпуск карты. Можно получить «Пушкинскую карту» в виде пластиковой карты.

В связи с изменением банка-оператора программы с 2026 года на ВТБ, нужно позаботиться о продлении карты. Уже выпущенная в «Почта Банке» будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года. Заявление о выпуске новой можно подать в банк ВТБ уже сейчас. С 1 января 2026 года подать заявление на выпуск «Пушкинской карты» можно будет в приложениях «Госуслуги Культура», «ВТБ Онлайн» (для клиентов ВТБ), а также лично в офисах ВТБ с 12 января.

«Подача заявления занимает не больше минуты», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

В Орловской области за 2024 год смогли обеспечить почти 100% школьников «Пушкинской картой». Губернатор Орловской области Андрей Клычков призывал работников сферы культуры и образования активнее работать вместе.

«Грешно просто иметь такое количество музеев и экспонатов, которые есть в этих музеях, и не привозить туда школьников», – заявил глава региона на одном из совещаний, подчеркнув, что неиспользованный остаток средств, выделенных государством на просвещение, просто сгорает.

