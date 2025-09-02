Власти отклонили претендентов в подрядчики для Поликлиники №1

2.9.2025 | 10:55 Медицина, Новости, Строительство

На заключение контракта претендовали две компании.

Фото: vk.com/depdor57

Начальная цена составляла 1 миллиард 340 миллионов 556 тысяч 981 рубль. Победитель конкурса должен был осуществить сами строительные и монтажные работы, а также отвечать за разработку рабочей документации.

На пресс-конференции орловский губернатор Андрей Клычков говорил о двух заявках. Это подтверждается и данными с портала Госзакупок. Однако обе заявки были отклонены.

В одном случае причиной стала недостоверная информация. В другом — недостаток нужных данных и документов.

Конкурс проводил Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Предполагалось, что контракт будет заключён с «Орёлгосзаказчиком».

Напомним, решение о строительстве корпуса приняли ещё в 2021 году. Ожидается, что он появится рядом с Московским шоссе и Паровозной улицей. Однако исполнитель для проекта до сих пор не найден — несмотря на многочисленные попытки. Разработка ПСД была доверена АО «Гипроздрав», но этот процесс также не прошёл без сложностей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования