Попасть в музей зубров оказалось сложно

Оказалось, что посетить его можно лишь попав в орловскую администрацию на приём или на торжество.

Как выяснил портал vOrle.ru, некоторые сотрудники Администрации Орловской области даже не в курсе о существовании подобного проекта. Позвонив на телефон, указанный в разделе «Обращения граждан», журналисты не получили внятного ответа на вопрос о том, как попасть в музей. Несколько раз чиновники переадресовывали вопрос друг другу (сначала в профильный департамент, затем в его профильный отдел), но так и не смогли ответить.

Также издание сообщает о комментарии, размещённом в соцсетях с официального аккаунта обладминистрации.

«Это не совсем классический музей в привычном понимании. Посетить его могут граждане, которые записаны на прием к руководителям Департаментов Орловской области, либо приглашены на торжественные мероприятия в администрацию Орловской области, например, в честь профессиональных праздников», – указал автор комментария.

Напомним, о музее рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков (в рамках недавней «Прямой линии»). Также он предложил всем желающим пополнить его экспозицию. После в соцсетях Клычкова появились и соответствующие фото.

ИА «Орелград»