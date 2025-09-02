Рынок индивидуального строительства демонстрирует рост

Сумма соглашений на льготное финансирование ИЖС составила 1,6 млрд рублей.

Цифру озвучил в рамках ВЭФ-2025 член правления ВТБ Руслан Еременко. Средняя стоимость дома площадью около 100 кв. м — 8 млн рублей, при этом средний размер кредита — 6,5 млн рублей. Лидерами по выдаче являются Ленинградская, Московская, Владимирская области и Республика Башкортостан. Средний срок строительства ИЖС — девять месяцев. Предусмотрено использование механизма эскроу-счетов, что минимизирует риски всех участников процесса.

«Учитывая высокий спрос, мы заинтересованы в расширении действия программы, – отметил Руслан Еременко. – Это будет способствовать дальнейшему развитию ИЖС и поддержке малого и среднего бизнеса в строительной отрасли».

Отметим, в августе 2024 года ВТБ запустил пилотный проект в рамках программы ДОМ.РФ. Застройщики получают средства на объекты и развитие по льготной ставке, потенциальные покупатели – больший выбор качественного жилья на рынке. Государство же, компенсируя разницу рыночных и льготных кредитов, развивает сегмент ИЖС и делает жилье доступнее.

