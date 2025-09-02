В Орле закладывают дождевой сад

Работы ведутся в рамках строительства комплекса «Судбищенская битва».

Об этом рассказал мэр города Юрий Парахин.

По его словам, на данный момент мемориальный комплекс, который строят в историческом центре, готов на 35%.

Завершается демонтаж старых конструкций. Обустраиваются лестницы, дорожки и тропинки.

«Территория заметно преобразилась за лето. Уже вырисовывается очертание будущего комплекса, возводятся скульптурные композиции, создаются новые площадки. Для организации грамотного водоотвода закладывается дождевой сад», — рассказал Парахин.

Напомним, что так называется участок земли, принимающий ливнёвые воды. Здесь они как бы проходят через фильтр в виде различных типов почвы, а также влаголюбивых растений.

Ежедневно на объекте работают около 50 сотрудников ООО «Уваровской ПМК-22», ответственной за реализацию проекта.

