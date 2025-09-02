В Орле закладывают дождевой сад

Работы ведутся в рамках строительства комплекса «Судбищенская битва».
Об этом рассказал мэр города Юрий Парахин.
По его словам, на данный момент мемориальный комплекс, который строят в историческом центре, готов на 35%.
Завершается демонтаж старых конструкций. Обустраиваются лестницы, дорожки и тропинки.
«Территория заметно преобразилась за лето. Уже вырисовывается очертание будущего комплекса, возводятся скульптурные композиции, создаются новые площадки. Для организации грамотного водоотвода закладывается дождевой сад», — рассказал Парахин.
Напомним, что так называется участок земли, принимающий ливнёвые воды. Здесь они как бы проходят через фильтр в виде различных типов почвы, а также влаголюбивых растений.
Ежедневно на объекте работают около 50 сотрудников ООО «Уваровской ПМК-22», ответственной за реализацию проекта.
ИА «Орелград»