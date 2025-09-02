Педагогов и учеников лицея №32 Орла поздравили сотрудники ФСБ

С Днём знаний их поздравили как действующие сотрудники Управления по Орловской области, так и представители Совета ветеранов.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Для орловского УФСБ лицей является подшефным учреждением. Новый учебный год здание встретило со значительными обновлениями. В лицее сделали капитальный ремонт.

При содействии ведомства стены здешнего холла украсили тематические стенды. Они рассказывают лицеистам о истории Орла в годы Великой Отечественной войны. Материал проиллюстрирован архивными документами и фотографиями.

Здесь размещена информация о деятельности орловских подпольщиков, которые боролись с фашистами в оккупированном Орле. Среди активистов этого движения были и ученики лицея.

Отдельное место занимает экспозиция, которая рассказывает об Иване Михайловиче Воробьёве, чье имя носит учебное заведение. Он являлся не только участником Великой Отечественной войны, но также ветераном Службы внешней разведки России и Почётным сотрудником органов государственной безопасности (в звании полковника).

Как напомнили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, подпольную группу, созданную в Орле осенью 1941-го года, возглавлял десятиклассник школы №32, секретарь комитета комсомола данного учебного заведения — Владимир Сечкин. Среди её первых участников также были ученики этой школы (в частности, Евгений Борзенков и Нина Алексеева).

Подпольщики, подвергаясь смертельной опасности, распространяли советские листовки и газеты, собирали ценную информацию для других партизан, добывали у врага оружие, медикаменты, одежду, передавая это своим товарищам. Также группа, которая действовала непосредственно в Орле, помогала тем, кто хотел сражаться в партизанских отрядах, осуществлять свои платны.

В октябре 1942 года гестапо арестовало 26 человек из данной группы. Практически все они были казнены.

В 1961 году Владимир Сечкин и трое его товарищей, Евгений Цыганков, Нина Алексеева и Мария Земская, были посмертно награждены медалями «За отвагу». Подпольщиков Владимира Булгакова и Павла Маяцкого отметили медалями «За боевые заслуги».

В свою очередь, сотрудники Орловского УНКВД Иван Воробьёв и Павел Алексахин составляли разведгруппу «Дубровцы», заброшенную в город в 1942 году (в мае). Они должны были собрать ценную информацию о силах противника, а также об оккупационном режиме. Полученные данные оказались очень важными. Они повлияли, в том числе, на успехи в Сталинградской битве, а также в обороне Кавказа.

В последующем Иван Воробьёв участвовал в крупномасштабной операции НКВД «Березино» (по дезинформации противника), а также в освобождении Чехословакии. После войны служил во внешней разведке, выполняя сложнейшие задания за рубежом. Орловец отмечен орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды, а также двумя медалями «За боевые заслуги» и медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени, нагрудным знаком «Заслуженный работник НКВД».

Лицей носит его имя с 2008 года. Также в его честь названа одна из улиц Орла.

ИА «Орелград»