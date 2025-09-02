У орловчанки решили отнять береговую полосу

Суд и прокуратура пришли к выводу, что женщина препятствует доступу к водному объекту.

Решение по довольно любопытному делу вынес Орловский районный суд. Он рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Орловского природоохранного межрайонного прокурора, действовавшего в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц. Иск был подан к местной жительнице и содержал просьбу «об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения и устранении препятствий в пользовании земельным участком».

Как следует из материалов дела, ранее Орловская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку и выявила нарушения действующего законодательства. Было установлено, что в собственности у женщины находится земельный участок площадью 5000 квадратных метров. По мнению надзорного ведомства, его границы пересекают границы акватории и береговой полосы поверхностного водного объекта, а именно безымянного ручья вблизи поселка пункта Бойцовский.

Кроме того, в рамках выездного обследования спорного земельного участка выяснилось, что он имеет ограждение, установленное на территории земель общего пользования, которые в собственность гражданке не передавались. Суд указал, что в соответствии со статьей 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами.

Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не превышает десяти километров, составляет пять метров. Береговая полоса является неотъемлемой частью водного объекта, связана с ним территориально и функционально и составляет с ним единое целое как природный комплекс, обеспечивая сохранность водного объекта. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них.

«Законодатель исчерпывающе определил цели и способы использования береговой полосы водного объекта общего пользования, установив для всех граждан без исключения право на ее использование только для передвижения и пребывания около водного объекта (без использования механических транспортных средств)», отмечено в решении суда. Кроме того, статьей 8 Водного кодекса РФ установлено, что все водные объекты, за исключением прудов и обводненных карьеров, не имеющих гидравлической связи с другими водными объектами, находятся в собственности Российской Федерации.

Суд выяснил, что в данном случае акватория и береговая полоса находятся в собственности Российской Федерации. Длина водотока этого ручья составляет 4,7 километра, ширина водоохранной зоны – 50 метров, ширина береговой полосы – 5 метров. Кстати, чтобы разобраться, суд назначал землеустроительную экспертизу. И пришел к выводу, что в состав частной земли каким-то образом вошла часть территории береговой полосы, находящейся в федеральной собственности. И это нарушает права граждан на беспрепятственный доступ к водному объекту, на бесплатное и неограниченное его использование для личных и бытовых нужд.

Суд постановил внести изменения в сведения Единого государственного реестра недвижимости, изменив площадь частного земельного участка с 5000 до 2886 квадратных метров, а ответчицу обязал в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу за счет собственных средств демонтировать забор, установленный на территории земель, государственная собственность на которые не разграничена. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

