Облсуд отменил приговор за насилие в отношении полицейских

2.9.2025 | 17:01 Закон и порядок, Новости

Дело орловского предпринимателя Аркадия Николаева рассмотрят ещё раз.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В мае этого года Советский районный суд Орла признал мужчину виновным (по статье 318 УК, часть 2) и приговорил к четырём годам колонии общего режима. Инцидент произошёл на Пионерской улице. Сообщалось, что предприниматель «прокатил» двоих полицейских «на капоте своей Audi».

Однако решение обжаловали в облсуде. Как пишет «Вечерний Орёл», там его отменили. Причиной стал ряд процессуальных нарушений.

«Материалы уголовного дела направлены на новое рассмотрение в Советский райсуд Орла в ином составе», – сообщает издание.

Одновременно областной суд продлил Николаеву меру пресечения в виде заключения под стражей. Орловец останется в СИЗО как минимум до 5 октября этого года.

ИА «Орелград»


