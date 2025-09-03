Биометрия снизила количество краж со счетов россиян почти до нуля

Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов на одной из сессий ВЭФ-2025.

Согласно статистике банка, риск потерь сбережений из-за действий мошенников серьезно снижается в случае подключения государственной биометрии. Так, за первое полугодие с кражами со счетов столкнулись всего 0,0025% клиентов, использующих эту функцию.

По словам Александра Пахомова, в настоящее время уже нескольких миллионов россиян подключили в онлайн-банке государственную биометрию. Она подразумевает подтверждение операций по лицевой биометрии.

Такую защиту мошенники преодолеть не могут. Злоумышленники пытаются использовать фото клиента или сгенерировать с помощью нейросетей изображение. Но это не срабатывает. Как результат – дистанционные кражи со счетов предотвращаются практически в 100% случаев.

При этом, аналитики подсчитали, что подтверждение операций по лицу до конца года может сберечь от мошенников более 2 миллиардов рублей. Что касается самих клиентов, то каждый второй рассматривает использование биометрии в качестве защиты от мошенников. Также более 20% участников опроса ВТБ отметили, что биометрия удобна, когда нет при себе документов или карт, нужна быстрая авторизацию в банках и на Госуслугах, а также при снятии наличных без карты и телефона.

– Биометрические технологии уже изменили нашу повседневную жизнь — с их помощью мы делаем покупки, проходим на работу, оплачиваем проезд в транспорте. Для финансовых сервисов биометрия — новый этап эволюции, это самый безопасный и надежный способ идентификации, защищающий данные и средства клиентов. Ожидаем, что в ближайшем будущем биометрия станет отраслевым стандартом и подстегнет развитие новых цифровых сервисов, которые позволят в том числе искоренить проблему мошенничества, — добавил эксперт.

Остаются актуальными ситуации, когда клиент поддается обману и сам переводит средства мошенникам. Для таких случаев в банке предусмотрена система мониторинга и информирования. Она срабатывает, когда клиент заходит в мобильный банк во время звонка с подозрительного номера или устанавливает программы удаленного доступа. Пользователю отправляют сообщение и push-предупреждение об атаке мошенников.

ИА «Орелград»