Долг Орловской области дорос до 67 процентов ее дохода

Анализ состояния государственного долга провела КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области проанализировала состояние государственного долга региона по итогам первого полугодия 2025 года. Аудиторы установили, что в рамках программы государственных внутренних заимствований Орловской области в первом полугодии 2025 года было привлечено 985 миллионов рублей из средств бюджетного кредита на пополнение остатков средств на едином счете бюджета региона. Одновременно были погашены кредиты, полученные из федерального бюджета, на сумму 7,487 миллиона рублей.

В результате, по сравнению с началом года, когда долг составлял 23,166 миллиарда рублей, его объем увеличился на 977,514 миллиона рублей, или на 4,2 процента. К концу первого полугодия долг составлял 24,143 миллиарда рублей. КСП тут обращает внимание на то, что верхний предел государственного долга Орловской области, установленный законом о бюджете, по состоянию на 1 января 2026 года составляет 21,897 миллиарда рублей.

Иными словами, текущий госдолг региона к концу первого полугодия превысил максимально допустимый верхний предел. Исправить ситуацию можно за счет сокращения долга. Но есть и второй вариант, при котором в закон об областном бюджете могут быть внесены изменения. Депутаты вправе повысить верхний предел долга, хотя это мера непопулярная. Впрочем, ранее правительство страны приняло решение о списании с регионов части кредитов, выданных им из федерального бюджета. И Орловская область включена в список таких регионов.

Аудиторы также отметили в своем отчете, что по итогам первого полугодия отношение объема государственного долга Орловской области к плановому годовому объему доходов, без учета объема безвозмездных поступлений, составило 67,6 процента. Такое соотношение соответствует ограничениям, установленным пунктом 4 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Структура государственного долга Орловской области по состоянию на 1 июля 2025 года включала в себя только обязательства по бюджетным кредитам.

ИА “Орелград”