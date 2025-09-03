Советский район Орла ждут отключения горячей воды

Они затронут десятки домов, включая здание мэрии.
Услуга не будет предоставляться с 8 сентября (с 15 часов) по 10 сентября (до 20 часов). Причиной является завершение реконструкции теплосети, расположенной по улице 60-летия Октября.
Воды не будет в домах по адресам:
- 7 Ноября, 9, 10, 13, 15;
- 8 Марта, 8, 2, 4, 19, 21, 23, 25, 27;
- 60-летия Октября, 9, 11, 11-А, 13, 26-А;
- Андрианова, 2, 4;
- Брестская, 8, 10, 12;
- Максима Горького, 14, 25, 42, 44, 47, 47, корпус 1, 51, 52, 54, 58, 60, 63-А, 91, 93;
- Грановского, 2, 4, 6;
- Гуртьева, 7, 5, 8, 10, 14;
- Жилинская, 1;
- Игнатова, 2, 3, 9, 25-А;
- Ипподромный, 2-А;
- Кинопрокатный, 1, 6, 8, 10, 17-А;
- Колпакчи, 29;
- Куйбышева, 6;
- Ломоносова, 3, 3-А, 6, 9;
- Лескова, 4, 9, 10, 13, 29, 31, 36;
- Левый берег реки Орлик, 11-А;
- Ленина, 25-А, 36;
- Матвеева, 9-А, 12, 21;
- Матросова, 5;
- Наугорское шоссе, 52;
- Новикова, 6, 8, 13;
- Октябрьская, 11/13, 27, 30, 39, 42, 43, 47-А, 48, 54-А, 56, 58, 53, 57, 60, 62, 64, 65, 68, 122, 124, 126, 128, 205, 211;
- Тургенева, 15, 16, 23, 41, 44;
- Пионерская, 4, 6, 8, 10, 19;
- бульвар Победы, 1, 2, 4, 5, 7-А, 10;
- Пожарная, 25, 25-А, 27, 30, 32, 52;
- Полесская, 2, 8, 14, 19, 22;
- Почтовый, 6, 8, 10;
- Приборостроительная, 15, 17, 18, 19, 21, 35, 40, 58;
- Пролетарская гора, 1;
- Салтыкова-Щедрина, 29, 37, 41, 47, 40, 53;
- Цветаева, 1, 5-А;
- Сурена Шаумяна, 3, 28, 32, 36, 38;
- Ягодный, 2, 3, 4, 6, 8, 11.
ИА «Орелград»