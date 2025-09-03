Советский район Орла ждут отключения горячей воды

Они затронут десятки домов, включая здание мэрии.

Услуга не будет предоставляться с 8 сентября (с 15 часов) по 10 сентября (до 20 часов). Причиной является завершение реконструкции теплосети, расположенной по улице 60-летия Октября.

Воды не будет в домах по адресам:

7 Ноября, 9, 10, 13, 15;

8 Марта, 8, 2, 4, 19, 21, 23, 25, 27;

60-летия Октября, 9, 11, 11-А, 13, 26-А;

Андрианова, 2, 4;

Брестская, 8, 10, 12;

Максима Горького, 14, 25, 42, 44, 47, 47, корпус 1, 51, 52, 54, 58, 60, 63-А, 91, 93;

Грановского, 2, 4, 6;

Гуртьева, 7, 5, 8, 10, 14;

Жилинская, 1;

Игнатова, 2, 3, 9, 25-А;

Ипподромный, 2-А;

Кинопрокатный, 1, 6, 8, 10, 17-А;

Колпакчи, 29;

Куйбышева, 6;

Ломоносова, 3, 3-А, 6, 9;

Лескова, 4, 9, 10, 13, 29, 31, 36;

Левый берег реки Орлик, 11-А;

Ленина, 25-А, 36;

Матвеева, 9-А, 12, 21;

Матросова, 5;

Наугорское шоссе, 52;

Новикова, 6, 8, 13;

Октябрьская, 11/13, 27, 30, 39, 42, 43, 47-А, 48, 54-А, 56, 58, 53, 57, 60, 62, 64, 65, 68, 122, 124, 126, 128, 205, 211;

Тургенева, 15, 16, 23, 41, 44;

Пионерская, 4, 6, 8, 10, 19;

бульвар Победы, 1, 2, 4, 5, 7-А, 10;

Пожарная, 25, 25-А, 27, 30, 32, 52;

Полесская, 2, 8, 14, 19, 22;

Почтовый, 6, 8, 10;

Приборостроительная, 15, 17, 18, 19, 21, 35, 40, 58;

Пролетарская гора, 1;

Салтыкова-Щедрина, 29, 37, 41, 47, 40, 53;

Цветаева, 1, 5-А;

Сурена Шаумяна, 3, 28, 32, 36, 38;

Ягодный, 2, 3, 4, 6, 8, 11.

ИА «Орелград»