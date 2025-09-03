Губернатор приказал оздоровить бюджетные финансы

В план оздоровления внесены важные поправки.

Губернатор Андрей Клычков утвердил изменения в «План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Орловской области на 2025-2027 годы». В первоначальной редакции документ был принят распоряжением правительства Орловской области в апреле 2025 года. В частности, увеличены плановые показатели, в том числе в сторону увеличения скорректирован планируемый бюджетный эффект от реализации мероприятий, направленных на увеличение доходов бюджета. Так, на 2025 год он увеличен с 134,68 до 334,68 миллиона рублей, на 2026 год – с 182,65 до 382,65 миллиона рублей, на 2027 год – с 160 до 360 миллионов рублей.

Только мероприятия по развитию налогооблагаемой базы должны приносить по 205 миллионов рублей в бюджет ежегодно. Например, по 5 миллионов рублей в год дополнительно власти планируют привлекать в бюджет за счет актуализации перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость. В плане появился новый пункт: проведение контрольных мероприятий и индивидуальной работы в отношении налогоплательщиков с высоким риском налоговых правонарушений.

Именно благодаря этой работе предполагается дополнительное привлечение в бюджет по 200 миллионов рублей ежегодно. Это как раз те 200 миллионов рублей, на которые были увеличены плановые показатели всего плана оздоровления государственных финансов. Среди других новшеств можно отметить пункт, предусматривающий подготовку и реализацию медиаплана информационной кампании в СМИ и печатных изданиях.

Эта кампания, судя по документу, будет направлена на информирование населения региона об особенностях применения специальных налоговых режимов и единого налогового счета, важности полной и своевременной уплаты налогов, сроках декларирования доходов физических лиц и уплаты НДФЛ, сроках уплаты имущественных налогов физических лиц, последствиях получения «серой» заработной платы. Словом, информационная кампания призвана повысить ответственность граждан и руководителей организаций, что в конечном итоге может привести к росту налоговых поступлений в бюджет.

ИА «Орелград»