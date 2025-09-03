В Орловской области насчитали почти 3000 совместителей

Примерно столько же сотрудников трудились по договорам гражданско-правового характера.

В Орловской области, по отчетным данным организаций, не относящихся к представителям малого предпринимательства, численность их штатных работников без учета совместителей в мае 2025 года составила 155,6 тысячи человек. Как подсчитали аналитики Орелстата, это 96,3 процента от общей численности замещенных рабочих мест, поскольку на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5,9 тысячи человек.

Так, внешних совместителей в мае текущего года в регионе насчитывалось 2987 человек. Больше всего их оказалось в сфере образования – 1285 человек. Это вполне объяснимо, ведь многие школьные учителя и педагоги вузов подобным образом «подрабатывают». На втором месте разместились организации здравоохранения и предоставления социальных услуг, которые в мае привлекли к работе у себя 474 внешних совместителей. Еще 217 совместителей трудились в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, и за ними осталось третье место в этом рейтинге.

Что касается сотрудников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, то в мае 2025 года в регионе их насчитывалось 2948 человек. Здесь на первом месте оказались организации финансовой и страховой сферы, которые по таким договорам в мае привлекли 946 работников. В сфере образования по таким договорам трудились 374 человека, в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также социального обеспечения – 301 человек.

«По сравнению с апрелем 2025 года общая численность всех указанных категорий работников уменьшилась на 0,6 процента, – информирует Орелстат. – В мае 2025 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,8 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам – 1,8 процента».

ИА «Орелград»