В Орле открыли выставку в честь Германа Титова

Титов был дублером Гагарина и стал вторым космонавтом в истории человечества.

В отделе производственной литературы Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась книжная выставка «Второй космонавт планеты – 90 лет со дня рождения Германа Титова». Экспозиция проработает по 21 сентября текущего года в рамках цикла «Покорители неба: знаменитые юбиляры». Книжная выставка адресована широкому кругу читателей, изучающих историю отечественной космонавтики, говорят организаторы. Герман Титов, уроженец села Верхнее Жилино Алтайского края, навечно вписал свое имя в историю не только космонавтики, но и всего человечества.

«В 1960 году Герман Степанович вошел в состав первого отряда космонавтов. Во время подготовки к первому космическому полету был дублером Юрия Гагарина, – напомнили в «Бунинке». – Исторический полет состоялся 6 августа 1961 года на корабле «Восток-2». Титов стал вторым космонавтом планеты в возрасте 25 лет. За 25 часов полета он облетел Землю 17 раз, дважды управлял кораблем вручную, проводил киносъемку и сделал первые фотографии Земли из космоса».

Основной задачей Титова было определить, какая реакция будет у человеческого тела на невесомость на протяжении длительного времени. Он стал первым космонавтом, который находился в космическом пространстве более суток, первым, кто применил ручное управление космическим кораблем, и первым, кто испробовал прием пищи и сон в невесомости. Примечательно, что у Титова был позывной «Орел».

Вот что писал сам космонавт в своей книге «Голубая моя планета»: «Орел»! Готовы ли к посадке?… «Орел» — это мой позывной. Доложил Главному конструктору о готовности к выполнению заключительных элементов полета, о том, что все съемное оборудование закреплено и на борту порядок». В ходе 17-го витка в соответствии с программой полета была включена автоматика, обеспечивающая спуск и приземление корабля в заданном районе. Аппарат приземлился вблизи города Красный Кут в Саратовской области.

«После космической карьеры Титов окончил Военно-Воздушную академию и Академию Генштаба. Занимался научной работой, руководил подготовкой пилотов для системы «Спираль», написал шесть книг о космосе. Был главным редактором журнала «Авиация и космонавтика», – добавили в «Бунинке».

ИА «Орелград»