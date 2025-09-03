ЛДПР добилась обследования дома на Комсомольской

Оказалось, что дом №245 изношен на 70%.

Главная проблема – это состояние кровли.

Официальная экспертиза состояния многоквартирного дома проводилась сегодня. Ранее дом попал в поле зрения орловского отделения ЛДПР и стал предметом изучения и контроля со стороны партии. Здание посетил помощник координатора отделения Егор Гордеев, чтобы на месте оценить масштабы проблемы, а также убедиться в обоснованности жалоб. Ранее жильцы не раз сообщали об удручающем состоянии кровли, протечках и разрушениях, других дефектах, угрожающих безопасности людей и состоянию дома.

Сегодня специалисты провели комиссионное обследование. Они оценили техническое состояние дома как аварийное – несовместимое с его дальнейшей эксплуатацией.

Официальное заключение комиссии беспощадно констатировало уровень износа и повреждений, достигающий внушительных 70%. Фактически, кровля находится на грани полного разрушения, что представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья проживающих здесь людей.

Комиссия официально рекомендовала незамедлительно начать работы по восстановлению кровельной системы. В частности, оперативно разработать полноценный проект для капитального ремонта всей кровельной конструкции.

Также параллельно необходимо обеспечить финансирование данного проекта. Дальнешее промедление приведёт только к ухудшению ситуации, а в конечном итоге – к обрушению кровли с соответствующими катастрофическим последствиями.

Как рассказали в Орловском отделении ЛДПР, партия будет продолжать мониторить ситуацию и следить за выполнением предписаний, озвученных комиссией – чтобы обеспечить безопасность жителей дома по Комсомольской, 245. Ожидается, что в ближайшее время будут представлены конкретные планы по реализации капитального ремонта, а также по его финансированию.

ИА “Орелград”