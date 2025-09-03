В Орле пройдёт концерт-дефиле

В его рамках состоится показ одежды из этнографических собраний.

Любопытное мероприятие состоится в Молодёжном центре Аграрного университета (на улице Генерала Родина, 69) 19 сентября в 13 часов. Вход будет свободным.

Концерт-дефиле станет торжественным открытием проекта под названием «МЕРЕЖКИ ВРЕМЕНИ: От АрИпЕя до LOOKa». «Гостям праздника будет продемонстрирована интегрированная коллекция одежды, созданная на основе традиционного народного костюма», – обещают организаторы.

Впрочем, зрители увидят и настоящую историческую одежду — из собрания Сергея Глебушкина и Олеси Цигловой. На сцене оживут традиции южнорусских регионов — не только Орловской, но также Тульской, Брянской, Курской и Белгородской губерний.

Также запланированы выступления творческих коллективов.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»