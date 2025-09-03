С подрядчика «Дворянки» пытаются взыскать около 10 млн

3.9.2025 | 17:10 Закон и порядок, Новости

Город подал иск в Арбитражный суд Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Точная сумма претензий – 9,7 млн рублей. Ответчиком выступает ООО «Торгово-строительная компания Элитный сад», которое занималось благоустройством сквера «Дворянское гнездо». Напомним, оно завершилось на год позже установленного срока.

В качестве ещё одного ответчика указан «Объединённый муниципальный заказчик». Истец – «Город Орёл» в лице мэра.

Пока что делу не дан ход. Однако причина формальная — истец не предоставил убедительных доказательств того, что известил ответчика о своих претензиях. Суд будет ждать их до 29 сентября.

ИА «Орелград»


