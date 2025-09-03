Мэрия Орла запоздала с оплатой ремонта своего здания

Подрядчик решил обратиться в суд за неустойкой.

Дело слушалось в арбитражном суде Орловской области. Исковое заявление подало общество с ограниченной ответственностью «Алстрой» к муниципальному казенному учреждению «Служба технического обеспечения администрации города Орла». Истец просил о взыскании неустойки. Как следует из материалов дела, в апреле апреля 2024 года между муниципальным казенным учреждением «Служба технического обеспечения администрации города Орла» и «Алстроем» посредством электронного документооборота был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания администрации города Орла.

Все работы, предусмотренные контрактом, должны были быть выполнены в соответствии с локальной сметой, указанной в приложении к контракту. Цена последнего составляла 2 миллиона рублей. В качестве источника финансирования работ стороны сразу определили бюджет города Орла. Выполнить работы подрядчик обязался в течение 35 календарных дней с даты заключения контракта. Заказчик обязался оплатить работы в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа об их приемке.

Такой акт был подписан в середине августа 2024 года, а итоговая сумма выполненных работ составила 1,876 миллиона рублей. Заказчик должен был оплатить работы не позднее 27 августа 2024 года. Однако, как было установлено в ходе судебного разбирательства, фактически работы были оплачены только 29 декабря 2024 года. Контракт предусмотривал, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств по оплате заказа подрядчик вправе начислить ему пени.

Этим пунктом и воспользовался подрядчик. Он начислил неустойку по контракту в размере 162,8 тысячи рублей. В рамках процедуры досудебного урегулирования спора истец выставлял претензию, которая была оставлена без удовлетворения. Суд признал требования истца подлежащими удовлетворению и постановил взыскать с муниципального казенного учреждения «Служба технического обеспечения администрации города Орла» в пользу «Алстроя» заявленную неустойку. Это означает, что бюджет областной столицы в очередной раз фактически переплатит за исполнение контракта, чего не произошло бы в случае своевременной оплаты ремонта.

ИА «Орелград»